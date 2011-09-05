-Avrupa borsaları günü sert düşüşle kapattı LONDRA (A.A) - 05.09.2011 - Avrupa'da borsalar günü sert düşüşle kapattı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 3,58, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 4,73 düştü, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 5,28 düşerek 2 yılın en büyük değer kaybıyla günü tamamladı. Avrupa'da ayrıca İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 4,04, İtalya'da Milano Borsasında FTSE MIB Endeksi yüzde 4,83, İspanya'da Madrid Borsasında IBEX 35 Endeksi yüzde 4,69, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 4,18 ve İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 4,79 değer kaybetti. Borsalardaki düşüşe, küresel ekonomide resesyon ve Avro Bölgesi'nin borç krizine ilişkin endişelerin yanı sıra ABD'de Federal Konut Finansman Kurumunun (FHFA) geçen hafta Cuma günü 17 banka ve diğer mali kuruluş ile yöneticilerine dava açmasının yarattığı kaygılar yol açtı. Borsaların düşüşünde ayrıca Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in kendi seçim bölgesi Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde dün yapılan eyalet seçiminde oy kaybetmesinin etkisi oldu.