Avrupa borsaları çıktı, dolar değer kaybetti

Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, İngiliz sterlini dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.



New York döviz piyasasında dün 1,4156 dolardan kapanan Euro’nun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,4208 dolara çıktı.



Aynı borsada dün 1,7864 dolarda kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,7847 dolara indi.



Londra'da dün 779,50 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 785,50 dolardan satılıyor.



Avrupa borsaları çıkışta



Fed'in AIG'i kurtarma kararı diğer borsaları olduğu gibi Avrupa borsalarını da olumlu etkiledi.



Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi, şu sıralar yüzde 1,18 değer kazanarak 5.084,70 puana çıktı.



Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi de yüzde 0,64 artarak 6.003,49 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi de yüzde 0,50 yükselerek 4.107,89 puan oldu.



Petrol fiyatı arttı



Uluslararası piyasalarda ham petrolün varil fiyatı 3 dolardan fazla arttı.



ABD ham petrolünün varil fiyatı ekim ayı teslimi 3,26 dolar artarak 94,41 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 3,40 dolar yükselerek 92,62 dolara çıktı.



Ham petrolün varil fiyatının artmasında Fed'in AIG'i kurtarma kararı etkili oldu.



Nijerya'da militanların Shell'in işlettiği petrol tesisine saldırması, Ike kasırgasının Meksika Körfezi'nde bazı petrol ve doğal gaz tesislerine zarar vermesi, bu tesislerin faaliyete geçmesinin zaman alacak olması da petrol fiyatlarının artmasını destekledi.



ABD ham petrolünün varil fiyatı 11 Temmuz'da 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek değerine ulaştıktan sonra yüzde 39 değer kaybetmiş ve dün bir ara 90,51 dolarla 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

