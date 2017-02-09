Avrupa borsa liglerinde Türkiye ilk sırada yer aldı

Futbolda liglerin ikinci yarısıyla birlikte şampiyonluk yarışı da kaldığı yerden devam ediyor. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin Futbol Benchmark ekibi yeşil sahada kıran kırana mücadele içerisindeki futbol kulüplerinin borsadaki rekabetini inceledi.

KPMG’nin araştırmasında Avrupa’nın önde gelen yedi futbol ülkesindeki takımların Borsadaki performansı mercek altına alındı. İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Türkiye’deki kulüplerin 2016 yılı performansı değerlendirildi.

2016’da hisse değerleri en çok yükselen üç Türk kulübü; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray oldu.

Zirveyi Trazonspor aldı

KPMG’nin araştırmasında Borsada büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor yıllık yüzde 123,6’lık büyümeyle ilk sırayı aldı. Bordo-mavililerin bu büyümesinde yeni yapılan stadının etkili olduğu düşünülüyor. Trabzonspor’u geçen sezon Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlıların hisseleri 2016 yılında yüzde 85,2 artış gösterdi. Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanan Galatasaray da üçüncü basamakta kendisine yer buldu. 2016’da kupa kaldıramayan ve Finansal Fair Play kısıtlaması getirilen Fenerbahçe’nin hisseleri ise bu gelişmelerden etkilenerek sadece yüzde 4,8 arttı ve rakiplerinin gerisinde kaldı. Türk kulüplerinin hisselerindeki artış yeni yayın anlaşmasıyla birlikte Süper Lig’in değerinin arttığını da işaret ediyor.

Sahada kazanan borsada da kazandı

Tablo incelendiğinde genel anlamda sahada başarılı olan Borsada da değerini yükseltiyor. İtalya Ligi’nde üst üste beşinci şampiyonluk kupasını kazanan Juventus, değerini de yüzde 15,8 artırdı. Yeni stadına taşınan ve yeni Çin ortaklarıyla güçlenen Fransız ekibi Olympique Lyon’un değeri yüzde 44,8 arttı. Alman temsilcisi Borussia Dortmund da ligde ikinci olmasına rağmen Alman Ligi’nde imzalanan yeni yayın geliri anlaşmasıyla birlikte Borsada yüzde 31,1 değer kazanarak Borsada parladı. Bu noktada istisna olarak Benfica ön plana çıktı. Portekiz Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Benfica kupayı kaldırmasına rağmen yüzde 5,8 değer kaybetti.

Manchester United değer kaybetti

Avrupa’nın önde gelen takımlarından Manchester United, 2016 yılında yeşil sahada da Borsada da kaybetti. Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Kırmızı Şeytanlar’ın hisseleri yüzde 20 oranında değer yitirdi.

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