-AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Türkiye Boks Federasyonu, 14-25 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak 39. Avrupa Büyük Erkekler Boks Şampiyonası'nın ''Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi'', Fransa'nın başkenti Paris'te, Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) Başkanı Humbert Furgoni ile Uluslararası Amatör Boks Birliği (AIBA), EUBC İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç arasında imzalandı. EUBC'nin Paris'teki ofisinde 6 Mayıs tarihinde yapılan toplantı ve imza törenine EUBC'yi temsilen, EUBC Başkanı Humbert Furgoni ile EUBC İcra Direktörü Natalia Kozhina katılırken, Türkiye Boks Federasyonunu temsilen de federasyon başkanı Eyüp Gözgeç hazır bulundu. Toplantıda ayrıca Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Bayram Altuğ da yer aldı. Atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan Humbert Furgoni, ''Türkiye'ye ve Ankara'ya bu büyük organizasyonu yapacağı için teşekkür ediyorum. Büyük Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası EUBC'nin en önemli organizasyonu ve hatta belkemiğidir. Türkiye'nin bu organizasyonu layıkıyla yapacağından hiçbir şüphem yok. Ankara'da yapılacak olan şampiyonayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye Boks Federasyonu'na her türlü teknik desteği vereceğiz. EUBC, dünya boksunun en önemli kıtasıdır. Bu şampiyona sadece Avrupa'da değil, bütün dünyada da ilgi çekecektir. Başarılar diliyorum'' dedi. -FEDERASYON BAŞKANI GÖZGEÇ- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Fransa'da yapılan toplantının çok samimi bir havada geçtiğini söyledi. Geçen ay Antalya'da organize edilen Dünya Boks Şampiyonası'nı başarıyla yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Türkiye, dünya boksunun önemli ülkelerinden biridir. Bir yıl içinde Dünya, Avrupa ve Olimpiyat elemeleri gibi 3 tane çok büyük organizasyona imza atıyoruz. Ankara'da yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonası'na 500'den fazla yabancı misafir bekliyoruz. Kendilerini en iyi şekilde ağırlayacağız. Şampiyona, Türkiye'mizin en önemli spor salonlarından birinde gerçekleştirilecek. EUBC Başkanı Sayın Furgoni'ye, bu şampiyonaya verdiği samimi destekten dolayı çok teşekkür ediyorum.''