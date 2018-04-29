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BBC Türkçe

Avrupa Birliği,'Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki yasadışı faaliyetlerini" kınayacak

Brüksel'de bugün başlayacak Avrupa Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirgesi taslağı basına sızdı. Taslak bildirgeye göre AB liderleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de "Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı giriştiği yasadışı faaliyetleri" kınayacak. Pa

29 Nisan 2018 20:30

Brüksel'de bugün başlayacak Avrupa Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirgesi taslağı basına sızdı. Taslak bildirgeye göre AB liderleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de "Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı giriştiği yasadışı faaliyetleri" kınayacak.

Taslak sonuç bildirgesindeki kınama, Türkiye'nin iki Yunan askerini tutuklaması ve Kıbrıs Rum yönetiminin petrol ve doğalgaz aramalarını engelleyeceğini açıklamasını izliyor.

Pazartesi günü Bulgaristan'ın Varna kentinde AB-Türkiye Zirvesi yapılacak.

AB liderlerinin tavrının zirvesi öncesi Ankara-Brüksel ilişkilerini daha da gereceği belirtiliyor.

Taslak sonuç bildirgesinde "Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasadışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınar ve Kıbrıs ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çizer" deniliyor.

Belgede ayrıca Türkiye'ye "bu faaliyetlere son verme ve Kıbrıs'ın AB ve uluslararası hukuk uyarınca egemenliğinden kaynaklanan doğal kaynaklarından faydalanma hakkına saygı duyma" çağrısı yapılıyor.

AB liderleri, "AB vatandaşlarının Türkiye'de devam eden tutuklulukları konusunda derin kaygıları olduğunu" belirtiyor.

Liderler ayrıca bu sorunların AB üyesi ülkelerle diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapıyor.

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