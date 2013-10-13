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Dünya

Avrupa Birliği'nin karanlık yüzü: 880 bin köle, bin 300 çete

Avrupa Parlamentosu bünyesinde çalışan CRIM Komisyonu, organize suç çetelerinin önüne geçmek için AB'ye üye ülkelerin polis ve adalet sisteminin birlikte çalışmasının şart olduğunu vurguladı

13 Ekim 2013 20:09

Avrupa Parlamentosu'ndaki bir komisyonun hazırladığı rapora göre, Avrupa Birliği ülkelerinde 880 bin kişi kölelik şartlarında çalıştırılıyor.

Alman Der Spiegel dergisinin Avrupa Parlamentosu'ndaki bir komisyonun raporuna dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği sınırları içerisinde 880 bin kişi "kölelik" şartlarında çalıştırılıyor.

Rapora göre, 880 bin kişinin dörtte biri seks kölesi olarak çalıştırılırken, çeteler onların sırtından milyarlarca Euro kazanıyor.

Avrupa Parlamentosu çatısı altında AB genelinde organize suç, karapara aklama ve yolsuzlulukla ilgili iddiaları araştıran CRIM Komisyonu, organize suç çetelerinin sadece insan kaçakçılığından yılda 25 milyar Euro gelir elde ettiğini açıkladı.

 

Bin 300 çete var

 

Komisyonun raporuna göre, Avrupa Birliği sınırları içerisinde bin 300 uluslararası suç örgütü faaliyet gösteriyor.

Söz konusu çeteleler, insan kaçakçılığından yıllık 25 milyar Euro kazanırken, organ ve vahşi hayvan kaçakçılığından da 18 ile 26 milyor Euro gelir elde ediyorlar. Bu çeteler, siber suçlardan ise 290 milyar Euro kazanıyor.

Komisyonun hazırladığı raporda, yolsuzluğun da AB hükümetleri için büyük bir tehdit olduğu belirtildi. Avrupa Birliği sınırları içerisinde, kamu sektöründe sadece bir yıl içerisinde 20 milyon yolsuzluk olayı tespit edildi. Kamu sektöründeki bu yolsuzlukların hükümetlere verdiği zarar ise 120 Euro.

Avrupa Parlamentosu bünyesinde çalışan CRIM Komisyonu, organize suç çetelerinin önüne geçmek için AB üyesi ülkelerin polis ve adalet sisteminin birlikte çalışmasının şart olduğunu vurguladı.
Avrupa Parlamentosu 23 Ekim'de CRIM Komisyonu'nun hazırladığı rapor hakkında görüşmeler yapacak.

 

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