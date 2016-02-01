Avrupa Birliği'nden İtalya'ya Türkiye için jest



Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro mali yardım aktarabilmek için İtalya engelini aşmaya çalışıyor. Birlik, bu nedenle Türkiye'ye mali yardım aktarılmasına karşı çıkan İtalya'nın bütçe açıkları için kolaylık gösterecek.

Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, üye ülkelerin 3 milyar euroluk fona sağlayacağı maddi katkının bütçe açığı hesaplamasının dışında tutulacağını belirtti.

Birliğin aldığı bu kararın ardından İtalya, mülteciler için kararlaştırılan fonu artık bloke etmeyeceğini açıkladı.

Almanya baskı yapıyordu

Almanya, fonun onaylanabilmesi için İtalya'ya bir süredir baskı yapıyordu. Türkiye'ye aktarılacak 3 milyar euro ile mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mültecilerin Avrupa'ya gelmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği, fonun 1 milyar euroluk tutarını Birlik bütçesinden, 2 milyar euroluk kısmını da üye ülkelerin desteği ile biraraya getirmeyi umuyor.

Brüksel kulislerinde İtalya'nın 225 milyon euro, Almanya'nın 428 milyon euro, Fransa'nın 309 milyon euro aktaracağı konuşuluyor.