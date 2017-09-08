Avrupa Birliği'nde Türkiye krizi

AB içinde Türkiye konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. AB Dönem Başkanı Estonya, Türkiye'nin üyelik müzakereleri ile ilgili bu yıl içinde bir karar alınmasını beklemediğini açıkladı.

AB dışişleri bakanları Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir araya geldi. Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin gündeme geldiği buluşmada Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, Türkiye ile müzakerelerin devam edip etmeyeceği konusunda bu yıl içinde bir karar alınmasını beklemediğini söyledi.

"Türkiye önemli bir müttefik"

AB Komisyonu'ndan 2018'den önce Türkiye'nin üyelik için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığıyla ilgili bir değerlendirme beklemediklerini belirten Bakan Mikser, müzakerelerle ilgili nihai kararın da bu değerlendirme temelinde alınacağını söyledi. Mikser, süreçle ilgili oldukça ihtiyatlı adımlar atılması ve acele karar alınmaması yönünde uyarıda bulundu.

Mikser, Türkiye'nin müzakerelerin geleceğinden bağımsız olarak mülteci krizi, Ortadoğu güvenliği ve NATO üyesi olarak konumu itibariyle birçok siyasi konuda AB için her zaman önemli bir müttefik olarak kalacağının da altını çizdi.

Gabriel: Kırmızı çizgiye ulaşıldı

Tallinn'deki toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman hükümetinin Türkiye politikasında rotasını tamamen değiştirdiği yönündeki iddiaları reddetti. Gabriel, Türkiye'nin giderek artan bir hızla AB'den uzaklaştığını, insan haklarını hiçe saydığını, hukuk devletini sorgulanabilir hale getirdiğini ve gazetecileri tutukladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nazi benzetmesine ve yaşanan diğer siyasi gerilimlere karşın Almanya'nın uzun bir süre bu provokasyonlara karşı soğukkanlılığını koruduğunu belirten Bakan, artık Almanya'nın kırmızı çizgisine ulaştığını ve hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyeceğini söyledi.

Oy birliği şartı aranıyor

Finlandiya ve Litvanya dışişleri bakanları ise Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasına kesin bir dille karşı çıktı. Problemlerin çözümü için Ankara ile diyaloğun en etkili yöntem olduğunu belirten Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, "Türkiye'de insan hakları konusunda sorunlar yaşandığını biliyoruz. Ancak müzakerelerin sonlandırılmasından yana değilim" diye konuştu.

Müzakerelerin tamamen kesilmesi için Avrupa Birliği içinde oy birliği şartı aranıyor. Ancak bir diğer ihtimal olan müzakerelerin askıya alınması için 28 üye devletten en az 16'sının "evet" oyu vermesi yeterli. Müzakerelerin yeniden devamı için ise yine oy birliği ile karar alınması gerekiyor.