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Dünya

Türkiye-AB zirvesinden: Mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar Euro yardım; 2016'da vize muafiyeti öngörülüyor

Türkiye- AB Zirvesi'nin sonuç taslağından önemli detaylar ortaya çıktı

29 Kasım 2015 14:41

Avrupa Birliği-Türkiye zirvesi sonuç taslağına göre, AB liderleri ile Türkiye, Ankara'nın üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması için mutabakata vardı. Buna göre Ekim 2016'da Türkiye ve Avrupa arasında vize muafiyeti öngörülüyor.

Habertürk'ün haberine göre taraflar iki yılda bir "uygun formatta" zirve düzenleme konusunda da anlaştı. 

Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinde yeni başlık aralık ayında açılacak. 2016 yılının ilk 3 ayında da farklı başlıklar için hazırlık yapılacak.

Taslağa göre AB, mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar Euro kaynak sağlayacak.

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