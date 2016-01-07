Avrupa Birliği üyesi 11 ülke temsilcisinden Can Dündar ve Erdem Gül’e destek

İstanbul’da temsilcilikleri bulunan 11 Avrupa Birliği ülkesinin konsolosları, Cumhuriyet gazetesine Can Dündar ve Erdem Gül'e destek için ziyarette bulundu. Temsilciler, ziyaret sırasında “Biz, farklı siyasi renklerden tüm Türk gazetecilerin Uluslararası Hukukta ve Avrupa ve Türk Hukukunda öngörülen temel hak ve özgürlüklerini icra edebilmelerini diliyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre temsilciler, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven, Haber Koordinatörleri Murat Sabuncu ile Ayşe Yıldırım Başlangıç ile görüştü.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Atalay ziyaret için teşekkür ederek, “Türkiye tarihindeki en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bizler bu zor koşullar altında gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Bizim de sizden bazı dileklerimiz var. Türkiye bir yandan AB üyesi olmak isterken diğer yandan ülkedeki basın özgürlüğünün bu durumda olması çok üzücü” ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından konsoloslar İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’a Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanma süreci ve şimdiki durumları hakkında soruları sordu. Akın Atalay, “Biz bir an önce soruşturmanın tamamlanmasını diliyoruz. Bu haksız bir süreç. Şu anda hâkime ulaşılması engelleniyor. Erdem Gül’ün durumu ise daha vahim. Bir dava belgesini paylaştığı için içeride” diye konuştu. Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu Petr Mares’in “olmayan deliller yaratılma ihtimali var mı’ sorusuna, Akın Atalay, “Biz böyle bir şey düşünmüyoruz. Bize bu haberle ilgili terör örgütüne yardım gibi komik bir suçlama geldi” dedi.

Yanınızda olacağız

Atalay, Cumhuriyet’in cesur ve bağımsız kişiliğinden ödün vermeyeceğini belirterek, “Bize 7-8 yıl önce Ergenekoncu, 2-3 yıl önce bölücü ve son bir yıldırda cemaatçi diyorlar. Oysa bizim derdimiz insan haklarını temel alan çağdaş, doğru ve cesur bir gazetecilik yapmak” dedi. Konsoloslar, dava süresince fiziki olarak da Can Dündar ve Erdem Gül’ün yanında olacaklarını ve davayı takip edeceklerini belirtti.

Can Dündar ve Erdem Gül’e destek için gazeteye gerçekleştirilen ziyarete Fransa İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, Almanya İstanbul Başkonsolusu Dr. Georg Birgelen , İngiltere İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, Avusturya İstanbul Başkonsolosu Christine Wendl, Belçika İstanbul Başkonsolosu Henri Vantieghem, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Petr Mares, Danimarka İstanbul Başkonsolusu Jesper Kamp, İsveç İstanbul Başkonsolusu Jens Odlander, İsviçre İstanbul Başkonsolosu Monika Schmutz Kirgöz, İtalya İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrarı Bravo, İspanya İstanbul Başkonsolosuğu temsilcisi yer aldı.

Konsoloslardan ortak açıklama: Gazeteciler özgür olmalı

Konsoloslar yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bizler AB İstanbul Konsoloslukları temsilcilikleri olarak, farklı siyasi renklerden tüm Türk gazetecilerin Uluslararası Hukukta ve Avrupa ve Türk Hukukunda öngörülen temel hak ve özgürlüklerini icra edebilmelerini diliyoruz. Aynı zamanda Türkiye’ye canlı ve demokratik bir tartışma ortamı için vazgeçilmez olan medya çeşitliliğini temenni ediyoruz.”