Avrupa Birliği ülkelerine Covid-19 aşıları ulaştırıldı: Aşılama yarın başlıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşıların teslim edildiğini "Zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz" diyerek videolu bir mesajla duyurdu. Avrupa'nın genelinde yarın sağlık görevlilerinin aşıları yapmaya başlayacağını bildiren Von der Leyen, tüm AB ülkelerinin aynı anda aşıya eriştiğini, yakında daha fazla aşı geleceğini ve normal hayata yavaş yavaş dönülebileceğini söyledi.

AB Komisyonu, üyelere şu ana kadar kaç doz aşı dağıtıldığını, hangi ülkeye ne kadar aşı gittiğini açıklamazken, şimdilik üretim kapasitesindeki sınırlar nedeniyle doz sayılarının oldukça az olduğu belirtiliyor.

2 milyar doz aşı

AB Komisyonu, aşı geliştiren veya geliştirme aşamasında olan bazı şirketlerle tüm üye ülkeler adına anlaşmalar yaptı ve bugüne kadar altı şirketle toplam 2 milyar doz aşı satın almak için sözleşme imzaladı.

AB'nin alabileceği aşılar ve miktarları şöyle:

AstraZeneca: 400 milyon doz

Sanofi-GSK: 300 milyon doz

Johnson and Johnson: 400 milyon doz

Pfizer ve BioNTech: 300 milyon doz

CureVac: 405 milyon doz

Moderna: 160 milyon doz

Novavax ile de 200 milyon doz için sözleşme aşamasına gelindi. Bu sözleşmenin de imzalanmasıyla AB'nin alabileceği doz miktarı 2,2 milyara yaklaşacak.