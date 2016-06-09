Avrupa Birliği: Ukrayna vize serbestisi şartlarını yerine getirdi

Avrupa Birliği, Ukrayna’nın AB ülkeleriyle vizesiz rejim için gereken bütün şartları yerine getirdiğini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz’un Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu konuşmada Schultz’un Poroşenko’ya, Ukrayna’nın vizesiz rejim için bütün şartları yerine getirdiğini söylediği ve kendisinin önümüzdeki günlerde Avrupa Parlamentosu’nda gerekli kararın alınması konusunda elinden gelen çabayı göstereceğini belirttiği kaydedildi.

Öte yandan Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform, geçtiğimiz ay Alman ve Fransız içişleri bakanlarının Ukrayna’yla vizesiz rejime geçilmesine karşı çıktığı ve Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve’un, “Bu konu önümüzdeki haftalarda veya aylarda çözülebilecek bir konu değildir” dediğini hatırlattı.