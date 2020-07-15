"Avrupa Birliği, Türkiye'ye sınırlarını açmayacak; 2 ülkeye daha kapılar kapatılacak"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlarını birçok ülkeye kapatan Avrupa Birliği (AB), 'güvenli' addedilen ülkeler listesini güncelleyecek. Kulis bilgisine göre Türkiye, 'güvenli' ülkeler arasında yer almazken, 'güvenli ülkeler'den sayılan Sırbistan ve Karadağ'a kapılar yeniden kapatılacak.

Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre, Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi ile birlikte 14 ülkeye, Birliğe seyahat etme izni veren AB dış sınırlarını açacağı ülke listesini güncelleme aşamasına girdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye yine listeye dahil edilmedi. Salı günü Brüksel'de konuyu görüşen büyükelçilerin listeyi genişletmeme kararı aldığı dile getiriliyor.

Bunun yanı sıra Covid-19 vaka sayısının artmasından dolayı daha önce sınırların açıldığı Sırbistan ve Karadağ'a kapıların yeniden kapatılacağı belirtiliyor. Buna göre, daha önce üzerinde anlaşılan listeye yeni ülke eklenmeyecek.

En geç perşembe günü açıklanacak

AB Dönem Başkanlığını yürüten Almanya, büyükelçi toplantısından çıkan kararı yazılı olarak üye ülkelere sundu. Toplantıdan çıkan karara itiraz edilmemesi halinde, üye ülkeler listeyi en geç perşembe günü (16 Temmuz 2020) onaylayacak.

Sınırlarını kontrol etmek her ülkenin kendi sorumluluğu altında. AB'nin tavsiyelerini şu ana kadar sadece Lüksemburg, Letonya ve Litvanya tam anlamıyla uyguladı. Almanya ise sınırlarını sadece 10 ülkeye açtı, Cezayir, Fas, Ruanda ve Sırbistan bu ülkeler arasında bulunmuyor.

AB, 1 Temmuz'da dış sınırlarını Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karadağ, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay ve bazı şartların yerine getirilmesi halinde Çin'e açmayı kararlaştırmıştı.

Türkiye, ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail vatandaşları da "güvenilir" ülke olarak ön plana çıkmadığı gerekçesi ile listeye girememişti.

Türkiye tepki göstermişti

Türkiye'nin 1 Temmuz'da açıklanan seyahat listesinde olmamasına Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş, karardan dolayı 'hayal kırıklığı duyulduğu' vurgulanmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Birliği'ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz" demişti.

Çavuşoğlu, "Görüşmeden olumlu sonuç çıkacağını ümit ediyorum" demişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karar sonrası AB Dönem Başkanlığını yürüten Almanya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Yürütülen görüşmeler sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, "aldığımız önlemleri ve verileri şeffaf bir şekilde paylaştık. Görüşmelerimizin olumlu netice getireceğini ümit ediyorum" demişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise seyahat uyarısının ailelerini ziyaret etmek isteyenleri kapsamadığını, yaptıkları uyarının bir yasak olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade ederek, "Robert Koch Enstitüsü'nün risk kategorileri göz önüne alınmaktadır. Seyahat edip etmemek vatandaşlarımızın kararına bırakılmıştır. Biz sadece şeffaf bilgilerin sunulduğu ülkelere gidilmesini istedik. AB'yi bir sınır olarak koyduk" diye konuşmuştu.