Avrupa Birliği: Türkiye için tek çözüm barış sürecine dönülmesi

Güneydoğu'da yürütülen operasyonlara değinen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "PKK'nın saldırıları olsun ya da başka terörist faaliyetler olsun biz hemen bir ateşkes ve geçen senelerde başlatılan barış sürecine dönüşü destekliyoruz. Bu süreç bizce hâlâ barış ve istikrarın ülkede sağlanabilmesi için tek çözüm" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komiseri Johannes Hahn, Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



"Türkiye'nin barış sürecine dönüşünü destekliyoruz"

Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı, Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla AB Bakanı Volkan Bozkır ve Avrupa Birliği tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'yle Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn'ın katılımıyla Ankara Palas'ta yapıldı. Toplantının ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yürütülen terörle mücadele kapsamındaki operasyonlara değindi. Türkiye'nin barış sürecine dönüşünü desteklediklerini belirten Mogherini, "Türkiye'nin güneydoğusundaki iç problemleri ele alma fırsatımız oldu. AB her türlü terörist saldırıyı kınamaktadır. PKK'nın saldırıları olsun ya da başka terörist faaliyetler olsun biz hemen bir ateşkes ve geçen senelerde başlatılan barış sürecine dönüşünü destekliyoruz. Türk makamlarının son derece cesur vizyonuyla başlatılan bir barış süreciydi bu. Bu süreç bizce hala barış ve istikrarın ülkede sağlanabilmesi için tek çözüm" diye konuştu.