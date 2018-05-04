Avrupa Birliği, Türkiye ekonomisini değerlendirdi: Enerjisini yavaşça kaybedecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bahar dönemi 2018 "Avrupa Ekonomik Tahminleri" raporunda Türkiye ekonomisi için "Geçen yılın ilk yarısındaki güçlü ekonomik ivme, enerjisini yavaşça kaybedecek” değerlendirmesine yer verildi. AB Komisyonu, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4,7, 2019 sonunda ise yüzde 4,2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini de duyurdu.

AB Komisyonu’nun bahar dönemi 2018 "Avrupa Ekonomik Tahminleri" raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2018 sonunda yüzde 4,7, 2019 sonunda ise yüzde 4,2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Türkiye’de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 10,9, 2019 sonunda ise yüzde 9'a gerilemesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, cari açığın GSYH'ye oranının bu yılın sonunda yüzde 6, 2019 sonunda ise yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, Türkiye’de işsizliğin 2018 sonunda yüzde 9,8, gelecek yılın sonunda ise yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

"Talepteki itici güç, hükümet teşviklerinden ve dış talepten iç tüketime doğru kaydı"

AB Komisyonu raporunda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Geçen yılın ilk yarısındaki güçlü ekonomik ivme, enerjisini yavaşça kaybedecek. Talepteki itici güç, güçlü hükümet teşviklerinden ve dış talepten iç tüketime doğru kaydı. Düşük faiz oranlarıyla birlikte istihdam piyasasındaki pozitif gelişmeler ve ücret artışları özel tüketimi desteklemeye devam edecek. Daha az bir oranda özel yatırımları da desteklemeye devam edecek."