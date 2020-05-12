Koronavirüs | Avrupa Birliği ülkeleri arasında "turizm koridorları" gündemde

Avrupa Birliği ülkelerinin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan sınırları açmaya ilişkin planlar sürüyor. Turizm sektörünü kurtarma dahilinde gündeme gelen planlar arasında benzer risk profilindeki ülkelerin sınırlarını birbirine açmak yer alıyor.

The Guardian'ın aktardığına göre, Avrupa Komisyonu, sınırların açılması için 3 aşamalı bir plan duyurmayı planlıyor. Plana göre Koronavirüs risk seviyesi birbirine yakın olan ülkeler arasında seyahat serbestliği getirilebilecek.

Öte yandan Avrupa Komisyonu'ndan bazı vekiller söz konusu "turizm koridorları" hakkında, "AB üyesi ülkeler yalnızca bir AB ülkesi vatandaşlarına sınırlarını açamaz. Hepsine açması gerekir" görüşünü savunuyor.

Öte yandan Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında bir "turizm koridoru" için görüştüklerini açıklamıştı.