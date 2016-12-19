Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların uzatıldığını "Konsey, 19 Aralık 2016'da Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan ekonomik yaptırımların süresini uzattı" ifadeleriyle duyurdu.
AB, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 31 Temmuz 2017 tarihine kadar resmen uzattı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Konsey, 19 Aralık 2016'da Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan ekonomik yaptırımların süresini uzattı" ifadeleri kullanıldı.