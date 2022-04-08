Avrupa Birliği, Putin'in kızlarını yaptırım listesine ekledi

Ayrıca daha önce yaptırım kararı alınan kişilerin, yaptırımlardan kaçmasını engellemek için aile üyeleri de yeni listede yer aldı. Bu isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Maria Vladimirovna Vorontsova ve Ekaterina Vladimirovna Tikhonova da bulunuyor.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bakanları ve "Halk Konseyi" üyeleri de listeye alındı.

Yaptırım uygulanan 18 kuruluş arasında ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ve Rusya'ya ait 4 büyük Rus bankası (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank ve VTB) ve askeri-savunma endüstrisindeki şirketler yer alıyor.

Avrupa Birliği, toplamda 1091 kişi ve 80 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu.

Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.