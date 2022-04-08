Avrupa Birliği, Putin'in kızlarını yaptırım listesine ekledi

Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızları Maria Vladimirovna Vorontsova ve Ekaterina Vladimirovna Tikhonova'yı yaptırım listesine aldı.
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım listesine 217 kişi ve 18 kuruluşu ekledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AB Konseyi, yaptırım listesine eklenen 217 kişi arasında üst düzey Kremlin yetkilileri, oligarklar Moshe Kantor, Boris Rotenberg ve Oleg Deripaska, enerji, finans, medya, savunma ve silah endüstrisi gibi kilit ekonomik sektörlerde yer alan diğer önde gelen iş insanları ve "dezenformasyon savunucuları" bulunduğunu açıkladı.
Putin'in ailesi de yaptırım listesinde
Ayrıca daha önce yaptırım kararı alınan kişilerin, yaptırımlardan kaçmasını engellemek için aile üyeleri de yeni listede yer aldı. Bu isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Maria Vladimirovna Vorontsova ve Ekaterina Vladimirovna Tikhonova da bulunuyor.
Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bakanları ve "Halk Konseyi" üyeleri de listeye alındı.
Yaptırım uygulanan 18 kuruluş arasında ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ve Rusya'ya ait 4 büyük Rus bankası (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank ve VTB) ve askeri-savunma endüstrisindeki şirketler yer alıyor.
Avrupa Birliği, toplamda 1091 kişi ve 80 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu.
Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.