Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları onaylaması bekleniyor

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Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bugün yapacakları görümede Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını onaylaması bekleniyor.

27 AB ülkesinin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelecek. Birçok farklı konunun ele alınacağı buluşmada video konferans yoluyla ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüşülecek.

Diplomatlar, başkentlerin AB'nin yeni insan hakları yaptırım rejiminin ilk kez Rusya'da belirli kişiler üzerinde kullanılmasını bekliyor.

AFP'ye konuşan üst düzey bir diplomat, "Siyasi bir anlaşmaya varılmasını bekliyorum. Üye ülkelerden uzmanlar isimler üzerinde çalışmalı" dedi.

Brüksel-Moskova hattında gerilim, AB'nin bir numaralı diplomatı Josep Borrell'in Rusya'yı ziyaret ettiği sırada 3 AB diplomatının sınır dışı edilmesiyle tırmandı. AB, Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle 2014'ten bu yana Rusya'ya yaptırım uyguluyordu.

Rus muhalif lider, geçen haftalarda şartlı tahliye şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu hafta sonu ceza 2 ay kadar kısaltıldı. Birçok Batı ülkesi tutuklamanın arkasında siyasi gerekçeler olduğuna inanıyor.