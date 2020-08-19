Belarus'ta tartışmalı seçimlerde Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya karşı yarışan Svetlana Tikanovskaya'nın çağrısını ardından Avrupa Birliği'nin Belarus gündemli olağanüstü toplantısı başladı.

AB dışişleri bakanları, geçen hafta düzenledikleri toplantıda Belarus'taki seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde şiddet kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "şiddet kullanımı, baskı ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden" sorumlu tutulan kişilere yaptırım uygulanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Belarus'taki tartışmalı seçimin ardından seçim sonuçlarına itiraz ettikten sonra "güvenliği için" Litvanya'ya giden muhalefet adayı Tikanovskaya, AB ülkelerine ""Size bu şaibeli seçimleri tanımama çağrısında bulunuyorum. Lukaşenko, bizim ve tüm dünyanın gözünde meşruluğunu kaybetti" çağrısı yapmıştı.