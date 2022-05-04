Avrupa Birliği’ne sığınma başvurusu yapan Türklerin sayısı 2021'de yüzde 45 arttı

2021'de çoğunluğu Orta Doğulu göçmenlerin uçaklarla Belarus'a giderek, sınırı yasa dışı yollardan geçip bu iki komşu ülkeye girmeleri Avrupa Birliği ile Belarus arasında siyasi bir krize yol açmış, THY gibi bazı hava yolları Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışını durdurmak zorunda kalmıştı.
Bunlar arasında Türk vatandaşları da 7. sırada yer aldı.
Onaylanan başvurular arasında Türklerin payı yüzde 3 oldu.
Türklerin AB'ye yaptığı sığınma başvuruları, 2016'dan itibaren artmaya başlamıştı.
2020'de pandemi nedeniyle seyahatlerin kısıtlanması, sığınma başvurularında geçici bir azalmaya yol açmıştı.
2021'in başlarında da bunun etkisi görülürken yaz aylarından itibaren seyahatlerin kolaylaşmasıyla birlikte sığınma başvuruları da arttı.
Yalnız çocuklar
Yanlarında bir yetişkin olmadan Avrupa Birliği ülkelerine giderek sığınma başvurusu yapan çocukların sayısı ise 23 bin 255 oldu.
Bunların yarısından fazlası Afganistan vatandaşlarıydı.
Afganistan'ı sırasıyla Suriye, Bangladeş, Somali, Pakistan, Mısır ve Irak izledi.