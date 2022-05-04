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Dünya
BBC Türkçe

Avrupa Birliği’ne sığınma başvurusu yapan Türklerin sayısı 2021'de yüzde 45 arttı

04 Mayıs 2022 19:08

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2021 sığınmacı verilerini açıkladı.

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne iltica başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak 20 bini aştı.

Başvuruların üçte birinden fazlası Almanya'ya, çeyreği ise Fransa'ya yapıldı.

Almanya, diğer ülkelerden sığınmacılar için de en çok başvuru yapılan ülke oldu.

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