Avrupa Birliği’ne sığınma başvurusu yapan Türklerin sayısı 2021'de yüzde 45 arttı

Göç karşıtı politikaların en sert olduğu ülkelerden Macaristan ise AB'de en az sığınma başvurusu yapılan yer oldu.

2020'de 90 kişinin sığınma başvurusu yaptığı ülkeye 2021'de yalnızca 40 kişi başvurdu.

Belarus etkisi

2021'de sığınma başvurularının oransal olarak en fazla arttığı ülkeler ise Litvanya ve Polonya oldu.

Litvanya'ya başvuranlar 15 katına, Polonya'ya başvuranlar 4 katına çıktı.

Bunda geçen yıl Belarus'la yaşanan göçmen krizinin büyük etkisi oldu.

2021'de çoğunluğu Orta Doğulu göçmenlerin uçaklarla Belarus'a giderek, sınırı yasa dışı yollardan geçip bu iki komşu ülkeye girmeleri Avrupa Birliği ile Belarus arasında siyasi bir krize yol açmış, THY gibi bazı hava yolları Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışını durdurmak zorunda kalmıştı.

Türkler 7. sırada

Avrupa Birliği genelinde 2021'de 534 bin sığınma başvurusu yapıldı, yıl içinde 267 bin 360 kişinin sığınma başvurusu kabul edildi.