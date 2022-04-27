Avrupa Birliği'nden Twitter'ı satın alan Elon Musk'a uyarı: Kurallara uymalı yoksa yaptırımlarla karşılaşır

Avrupa Birliği, Elon Musk'a satın almak üzere anlaştığı Twitter'ın yeni dijital kurallara uymak zorunda olduğunu hatırlatarak aksi takdirde ağır para cezaları hatta bir yasaklama ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Euronews'da yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, "Çevrimiçi taciz, korsan ürünlerin satışı, çocuk pornosu veya terör propagandası gibi konularda Twitter, ABD'de bulunmayan Avrupa'ya has düzenlemelerimize uymak zorunda" ifadelerini kullandı.

Satın alma sürecinde Musk'ın sosyal medya platformunda ifade özgürlüğü konusunda çok kararlı olma sözü vermesi Twitter'ın nefret söylemi ve propaganda üssü haline döneceği endişelerine yol açmıştı.

Breton sahibi kim olursa olsun Twitter'ın uygulamalarını Avrupa kanunlarına göre düzenlemek zorunda olduğunu belirtti.