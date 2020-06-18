Avrupa Birliği'nden İsrail'in ilhak planına dair açıklama: Uluslararası hukuku ciddi anlamda ihlal ediyor, sonuçları olur

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Avrupa Birliği, İsrail'in Batı Şeria'nın Ürdün sınırındaki Ürdün Vadisi, Ölü Deniz yakınları ve Yahudi yerleşim yerlerinin de bulunduğu bölgelerini kapsayan yaklaşık yüzde 30'luk bölümünü ilhak etme planını yürürlüğe sokarsa "uluslararası hukuku ciddi anlamda ihlal edeceğini" ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell yaptığı kısa açıklamada Batı Şeria'nın işgal altındaki bazı bölümlerinin ilhak edilmesinin bölgedeki istikrarı kötü etkileyeceğini ve iki devletli çözüm ihtimaline zarar vereceğini ifade etti.

Borell, zaman kıstılamalarından söz ederek ilhak planının gerçekleşmesi durumunda ne tür bir hamle yapacaklarıyla ilgili bir açıklamada bulunmazken, "AB-İsrail arasındaki iyi ilişkiler için ciddi sonuçları olacağını" bildirdi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson da geçen gün Avam Kamarası'na konuşurken İsrail'in planının uluslararası hukuku ihlal edeceğini ve çift devletli çözümden yana olduklarını belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün, koalisyon ortaklarının itirazlarını da göz önüne alarak planı erteleyebileceğini söyledi. İsrail Başbakanı, daha önce planı 1 Temmuz'da kabinede ve Parlamento'da oylamaya sunacağını açıklamıştı.