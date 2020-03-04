Avrupa Birliği'nden Erdoğan'a: Sınırda yaşananlar kabul edilmez

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a Avrupa sınırlarında yaşanan mevcut gelişmelerin 'kabul edilemez' olduğunu aktardığını söyledi.

Göç krizi ve İdlib'deki durumu görüşmek üzere Ankara'da bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Borrell, görüşmenin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile 'uzun ve faydalı' bir görüşme yaptıklarını söyleyen Borrell, Avrupa sınırlarında yaşanan mevcut gelişmelerin 'kabul edilemez' olduğunu söylediğini belirtti. Josep Borrell, Türkiye'den, sınırlara daha fazla ilerlemeleri konusunda mültecilere destek vermemesini istedi.

AB'den 170 milyon Euro'luk yardım paketi

Borrell ayrıca, AB'nin 170 milyon Euro'luk ek bir yardım paketi sağlamaya hazır olduğunu söylerken, yardımının 60 milyon Euro'sunun İdlib'deki insani krizin çözülmesi çalışmaları için ayrılacağını kaydetti.

İdlib'de Türk askerlerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Türkiye, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağını açıklamış, sınıra büyük bir göç akını başlamıştı.