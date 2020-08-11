Avrupa Birliği'nden Doğu Akdeniz açıklaması

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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmelerin "çok endişe verici" olduğunu belirtti ve Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimin "iyi komşuluk ilişkileri prensipleriyle" çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano düzenlediği basın toplantısında, "Bölgedeki son gelişmeler çok endişe verici" dedi.

Stano, "Bütün ucu açık mevzulara iyi komşuluk ilişkileri prensiplerine, uluslararası hukuka ve pozitif temaslara uygun şekilde yaklaşılmalı" diye konuştu.

Bugün Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Yunanistan, Ankara'nın hamlesinin "yasa dışı" olduğunu savunmuştu.