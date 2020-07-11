Avrupa Birliği'nden 'Ayasofya' açıklaması: Modern Türkiye'nin emsal kararı geri çevrildi

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği, UNESCO'nun dünya miraslarından biri olarak nitelendirdiği Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılması kararını "üzücü bulduğunu" duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konu ile ilgili açıklamasında, "Danıştay'ın modern Türkiye'nin emsal kararlarından birini geri çevirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi eserin yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı'na vermesi üzücü" dedi.

Borrell bu hafta başında Türkiye'yi ziyaret etmiş, yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Borrell'e ortak basın toplantısının ardından BOREL el dezenfektanı hediye etmişti.