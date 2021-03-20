Avrupa Birliği'nden Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepkiler: "Bu mevcut Türkiye hükûmetinin gerçek yüzü"

T24 Dış Haberler

Ankara'nın TBMM kararıyla yürürlüğe soktuğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çekilmesi, Türkiye'nin hâlâ tam üyelik adayı olduğu Avrupa Birliği'ndeki birçok yetkilinin tepkisi çekti.

Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, kararın Türkiye'de "hükûmetin gerçek yüzünü gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği haberini alarak uyanınca perişan oldum. Bu mevcut Türkiye hükûmetinin gerçek yüzü: Hukukun üstünlüğünü umursamamak, insan hakları konusunda tamamıyla yanlış yönde gitmek. Umarım (AB Komisyonu Başkanı) von der Leyen ve Avrupa Komisyonu Başkanı (Charles Michel) başka bir yergiden önce bunu görür" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: Kahredici bir adım

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının, Türkiye'de, Avrupa ve ötesinde, kadınların korunmasını tehlikeye attığını belirtti. Buric, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurması kahredici bir haberdir. İstanbul Sözleşmesi, 34 Avrupa ülkesini kapsar ve kadınları her gün karşılaştıkları şiddetten koruma konusunda altın değerinde uluslararası bir çaba olarak kabul edilir. Bu adım, Türkiye, Avrupa ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye atan büyük bir geri adımdır" ifadesini kullandı.

AB-Türkiye KPK Eş Başkanı Lagodinsky: Son 24 saatte Türkiye, AB ile olan son ortak duruşlarından maraton koşar gibi uzaklaştı

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Ankara'nın gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği Konseyi zirvesinden önce İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Twitter üzerinden bir paylaşımında bulunan Lagodinsky, "Son 24 saatte Türkiye hükûmeti AB ile olan son ortak duruşlarından maraton koşar gibi uzaklaştı" yazdı.

Lagodinsky, "İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmak bunun doruk noktasıdır ve gelecek hafta yapılacak AB Konseyi zirvesinden önce bir provokasyondur. İyi değil" diye devam etti.