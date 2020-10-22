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Dünya

Avrupa Birliği'nden 3 ülkeye daha seyahat kısıtlaması

22 Ekim 2020 22:25

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlarını Kanada, Gürcistan ve Tunus'a kapatmaları tavsiye edildi.

Seyahat kısıtlamaları

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