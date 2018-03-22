Avrupa Birliği liderleri Türkiye'yi kınayacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayab ve iki gün sürecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye'nin de gündeme geleceği ve Ege ile Akdeniz'deki 'yasa dışı faaliyetleri' nedeniyle Türkiye'nin kınanacağı iddia edildi. Basına sızan sonuç bildirgesi taslağına göre liderlerin, iki Yunan askerinin Türkiye'de gözaltına alınmasına ilişkin de "ciddi endişelerini" dile getirmeleri bekleniyor.

Taslakta, "AB Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü bir şekilde kınamaktadır, Kıbrıs ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunun altını çizmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Alman haber ajansı dpa'ya göre, bildirgede aynı zamanda "AB Türkiye'yi bu faaliyetlere bir önce son vermeye ve Kıbrıs'ın doğal kaynaklarını keşfetme ve kullanmasını öngören egemenlik haklarına saygı duymaya çağırmaktadır" ifadeleri kullanılıyor.

Ankara ile Brüksel'in arasına bu kez de doğal gaz gemisi girdi

Türkiye'nin geçen ay İtalyan devletinin kontrolündeki enerji devi Eni'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasına engel olması, Ankara ile Brüksel'i karşı karşıya getirmişti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ankara ile "işbirliğine hazır olduklarını" ancak AB liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde görüşüp görüşmeyeceğine 22-23 Mart'taki AB Konseyi zirvesinde karar vereceklerini söylemişti.

Ancak AB kaynakları bu haftaki açıklamalarında, yaşanan gerginliğe karşın Varna zirvesinin yapılması beklentisi içinde olduklarını açıklamıştı.

DW,dpa/BÖ,CÖ

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