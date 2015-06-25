Avrupa Birliği liderleri toplanıyor



AB zirvesinin resmi gündem başlığının ilk sırasında mülteci krizi yer alıyor. Toplantıda mültecilerin yanı sıra Yunanistan'ın borç krizine ilişkin gelişmelerin de tartışılması bekleniyor.

AB Komisyonu, İtalya ve Yunanistan'daki 40 bin mültecinin diğer AB ülkelerine yerleştirilmesini öngören bir kota planı hazırlamıştı.

Zirvede tartışma konusu olması beklenen bir başka gündem başlığını da İngiltere'nin talepleri oluşturuyor. İngiltere Başbakanı David Cameron AB'de reforma gidilmemesi halinde ülkesinin AB üyeliğini 2017 yılı sonuna kadar referanduma götürmek istiyor.

Yunanistan ile ilgili gelişmeler

Yunanistan ile uluslararası kreditörler arasında dün yapılan müzakereler sonuç alınmadan bitti. Müzakerelere bugün devam edilecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın kreditörler ile Euro Grubu maliye bakanları toplantısı öncesinde bir uzlaşma sağlamaya çalışacağı belirtildi.

Atina'nın ay sonunda Uluslararası Para Fonu'na (IMF) yaklaşık 1,5 milyar euroluk ödeme yapabilmesi için acil mali yardıma ihtiyacı var. Mevcut yardım programının süresi haziran sonunda doluyor.