Avrupa Birliği liderleri toplanıyor



İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı salınım oranının 2030 yılına kadar azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması öngörülüyor.

Gözlemciler, kömüre bağımlı Doğu Avrupa ülkelerinin zirvede zorlu hedefler üzerinde uzlaşıya varılmasını engelleyeceğini tahmin ediyor.

AB zirvesinde ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında Ebola salgını ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler yer alıyor.

AB liderleri yarın ise ekonomiye yoğunlaşacak. Zirve sonunda düzenlenen bir özel toplantıda ise Euro Bölgesi devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.