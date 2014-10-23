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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Birliği liderleri toplanıyor

AB'ye üye 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, iklim değişikliğiyle mücadele, Ebola salgını ve Ukrayna krizini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geliyor.

23 Ekim 2014 11:45


İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı salınım oranının 2030 yılına kadar azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması öngörülüyor.

Gözlemciler, kömüre bağımlı Doğu Avrupa ülkelerinin zirvede zorlu hedefler üzerinde uzlaşıya varılmasını engelleyeceğini tahmin ediyor.

AB zirvesinde ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında Ebola salgını ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler yer alıyor.

AB liderleri yarın ise ekonomiye yoğunlaşacak. Zirve sonunda düzenlenen bir özel toplantıda ise Euro Bölgesi devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EbolaUkraynaBrükselDoğu AvrupaEuro BölgesiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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