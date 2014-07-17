Avrupa Birliği liderleri, Rusya'ya yeni yaptırımlar için toplandı

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları üst düzey görevlere atanacak isimleri belirlemek ve Rusya'ya ilave yaptırımları kararlaştırmak için toplandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde liderler görev süreleri kasım ayında sona erecek AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın haleflerini belirlemeye çalışacak.

Van Rompuy'un koltuğunu devralmaya en yakın isim olarak gösterilen Danimarka'nın Sosyalist Başbakanı Helle Thorning-Schmidt her fırsatta aday olmadığını tekrarlıyor.

Zirveye girerken basına konuşan Thorning-Schmidt, "Aday değilim. Danimarka Başbakanı olmaktan memnunum. Bu akşam bir aday bulup bulamayacağımız kesin değil. Oy birliği gerekiyor ve bunun için biraz daha zaman gerekebilir" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de üst düzey atamalar konusunda, "Başlangıç tartışması olması çok muhtemel. Bugün neticeye varacağımızı düşünmüyorum ama göreceğiz" diyerek zirveden beklentileri düşürdü.

Diplomatik kaynaklar, Almanya ve İngiltere'nin desteğine sahip Thorning-Schmidt'in sonuç alamama durumunda ülkesinde zor durumda kalmamak için adaylığını açıklamadığını belirtiyor.

Üst düzey AB görevlendirmelerinde cinsiyet dengesi aranması nedeniyle öne çıkan Thorning-Schmidt'in en büyük handikapı olarak Danimarka'nın Avro Bölgesi'ne dahil olmaması gösteriliyor.

Zirvede liderler AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'dan görevi devralacak isim üzerinde de mutabakat sağlamaya çalışacak.

İtalya Dışişleri Bakanı Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu Bulgar Üyesi Kristalina Georgieva bu prestijli koltuk için öne çıkıyor. İtalya'nın Ukrayna krizinde aktif bir politika benimsememesi ve Rusya'ya ileri yaptırımlara karşı çıkması nedeniyle Polonya ve Baltık ülkeleri Mogherini'ye soğuk bakıyor.

Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, zirveye girerken basına yaptığı açıklamada, "Dışişlerinde deneyimli, tarafsız ve Rusya-Ukrayna sorununda en azından tüm üye ülkelerin görüşlerini yansıtan birisini destekleyeceğim. Kremlin yanlısı birisini desteklemem" dedi.

AB üyelerinin onayını daha kolay sağlayabilecek Georgieva'nın en büyük dezavantajı ise temmuz sonuna kadar istifa edeceğini açıklayan Bulgaristan Başbakanı Plamen Oreşarski'nin zirvede ülkesi adına komiser adayı önermemekte kararlı olması.

Diplomatik kaynaklar zirvede önemli görevlere atanacak isimler üzerinde uzlaşma sağlanmasının düşük bir ihtimal olduğunu ve bu amaçla eylül ayında yeni bir zirve düzenlenebileceğini belirtiyor.

AB liderleri Rusya'ya yeni yaptırımları da masaya yatıracak. Polonya, Baltık ülkeleri ve İsveç, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemekle suçladıkları Rusya'ya ticari yaptırımlar için bastırsa da Almanya, Fransa ve İtalya'nın ekonomik menfaatlerine zarar verecek böyle bir adıma yeşil ışık yakması beklenmiyor.

AB zirvesi taslak kararlarında Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı militanların silahsızlandırılması ve sınırdan silah akışının durdurulmasında yeterli çabayı göstermemekle suçlanarak Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının bu ülkeye yeni kredi açmasının engelleneceği belirtiliyor.