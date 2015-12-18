Avrupa Birliği liderleri mülteci krizini çözmek için bir arada

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, bu gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınmacı krizi, terörle mücadele, Rusya'ya yaptırımların uzatılması, İngiltere'nin AB'deki geleceği konularını görüşmek üzere toplandı.

Zirve gündeminde ayrıca AB'nin ekonomik ve parasal birliği, tek piyasanın tamamlanması, dijital tek piyasa, sermaye piyasaları birliği, enerji birliği konuları da yer alacak. Yarın sona erecek zirvenin ardından alınan kararla ilgili bir bildiri yayımlanacak.



AB Konseyi binasında yapılan zirveye girişte konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, sınır kontrolleri, göç ve sığınmacı meselesi ile terörizmle mücadele konularının görüşüleceğini belirterek, "Liderler, nasıl bir politika izlenmesi konusunda ortak bir tutum belirlemeye çalışacak" dedi.

Ortak sınır koruma teklifi kabul edilecek mi?

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ortak sınır koruma teklifi hazırladıklarını hatırlatarak, liderlerin bu konuda uzlaşacağını umut ettiğini söyledi. AB'nin dış sınırlarının korunmasının önemine dikkati çeken Juncker, "Bazı detaylar konusunda kaygılar mevcut ama net olarak sınırları korumamız gerekli. Bunu yapmazsak sınırlar kapatılıyor. Hali hazırda, AB üyeleri arasında ya sınır kontrolleri yapılıyor ya da aşırı denetlemeler oluyor. Bu da mutsuzluğa yol açıyor. Bu konuda hassasız" diye konuştu.

Avrupa Sınır ve Sahil Muhafız Birliği kurulmasını içeren teklif, üye ülkeler istemese de birliğe gerekli durumlarda ülke sınırlarında "müdahale hakkı" tanınıyor. Üye ülkeler, özellikle "müdahale hakkı" maddesine karşı çıkıyor.



Juncker, zirve gündeminde Rusya'ya karşı AB'nin uyguladığı yaptırımların da olduğuna belirterek, "Bence, Rusya'ya yaptırımlar 6 ay daha uzatılmalı" dedi.

İngiltere'nin AB'de kalmak için 4 şartı var

İngiltere Başbakanı David Cameron ise İngiltere'nin eğer şartları karşılanmazsa halka AB'den çıkıp çıkılmamasının sorulacağı referandumla ilgili sürecin devam ettiğini söyledi. Cameron, "Bu gece, burada, Brüksel'de, İngiltere'nin Avrupa'daki konumunu yeniden müzakere etmeye ayrılmış bir görüşmemiz olacak. Dört alanda gerçek bir ilerleme görmek istiyoruz. Bu gece bir anlaşmaya varılması için bastırmayacağız ama bir anlaşmaya varabilmemiz adına gerçek bir ivme elde edilmesi için bastıracağız. Dolayısıyla bu gece boyunca İngiltere'nin hakkı için mücadele ediyor olacağım ve bence iyi bir anlaşma elde edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cameron, AB'den İngiltere gibi Avro Bölgesi dışında kalan ülkelerin çıkarlarına saygılı olunması, milli parlamentolara daha fazla rol verilmesi, AB'nin yetki ve sorumluluğunu artıracak adımlardan kaçınılması ve İngiltere'ye AB içinden gelen göçmenlerin sosyal güvenlik sisteminden yararlanabilmeleri için ülkede 4 yıl çalışmış olma zorunluluğu getirilmesini talep ediyor.

"Avrupa'dan çıkış zamanı değil, daha fazla beraberlik zamanı"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, girişte yaptığı açıklamada, sığınmacı meselesine dikkat çekerek, "Bence özellikle sığınmacı ve göç konusunda Avrupa'da daha fazla işbirliği yapmanın zamanı geldi" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bugün aynı konuları görüştüğünü söyleyen Çipras, "Bu konularda daha fazla çalışacağız. Göçmen karşılama merkezlerinde önemli ilerleme kaydettik. Göçmen akınını azaltmak için Türkiye ile daha fazla çalışmaya hazırız ama önceliğimiz bu sığınmacılarla daha fazla dayanışma içinde olmak" değerlendirmesini yaptı.

Çipras, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılıp ayrılmaması tartışmaları ile ilgili olarak ise "Bu, Avrupa'dan çıkış zamanı değil, daha fazla beraberlik zamanı" ifadesini kullandı.