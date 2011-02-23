Avrupa Birliği Libya'ya silahlı müdahale yapabilir





Ukrayna'yı ziyaret eden Rasmussen, basına yaptığı açıklamada, "Olumsuz yansımaları olsa da Libya'daki durumu NATO ve müttefiklerine doğrudan tehdit olarak değerlendirmediklerini" belirtti.





Rasmussen, "NATO'nun (Libya'ya) herhangi bir müdahale planlamadığını vurgulamak isterim. Bu doğrultuda herhangi bir talep almadık ve her türlü eylem BM yetkisine dayanmalıdır" şeklinde konuştu.





Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Libya'daki insani durumun daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı askeri güce başvurulması seçeneğini de değerlendirdiklerini bildirmişti.

Libya askerleri camiye saldırdı: 7 ölü



El Cezire televizyonu, Libya ordusuna bağlı askerlerin, Zaviye kentindeki bir camiye açtıkları ateşte 7 kişinin öldüğünü, 49 kişinin de yaralandığını duyurdu.Başkent Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden bir görgü tanığı, içinde ve etrafında hükümet karşıtı göstericilerin kamp kurduğu camiye açılan ateşte caminin minarelerinden birinin havaya uçtuğunu ifade etmişti. İsmi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan görgü tanığı, askerlerin yerel saatle 09.00'da açtıkları ateşte uçaksavar füzeler ile otomatik silahlar kullandıklarını ve göstericilere saldırdıklarını belirtmişti.