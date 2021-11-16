Avrupa Birliği, Kremlin'le bağlantılı olduğu inanılan paralı asker grubu Wagner'e yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Kremlin bağlantılı olduğu düşünülen Rus paralı asker grubu Wagner'e karşı yeni yaptırımlar hazırladığını belirtti.

Interfax'ın aktardığına göre Bakan Jean-Yves Le Drian, "Wagner'e karşı yasal bir yaptırım çerçevesi çizme konusunda ortak bir istek var" dedi.

Wagner'in son yıllarda Ukrayna, Afrika ve Orta Doğu'daki çeşitli çatışmalarda rol oynadığı belirtilmişti.

Le Drian, yaptırımların hem Wagner'i hem de Wagner'le çalışan figürleri hedef alacağını belirtti.

Yaptırımla ilgili açıklama Avrupa Birliği dışişleri bakanları Mali'deki durumu görüştükten sonra yapıldı. Fransa 2013'ten bu yana gruplar arası çatışmaların sürdüğü Mali'deki askeri üslerini kapatmaya hazırlanırken, Wagner grubunu Mali'yi "müşterileri için" istikrarsızlaştırmakla suçladı.

AB, geçen sene Libya'daki faaliyetleri nedeniyle Wagner'i finanse ettiği iddia edilen Yengeni Prigozin'i kara listeye almıştı.