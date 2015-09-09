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Deutsche Welle

'Avrupa Birliği iyi durumda degil'

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa ülkelerinin sığınmacılara karşı tutumunu eleştirdi. Juncker daha cesaretli adımlar atılmasını istedi.

09 Eylül 2015 16:37


AB Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı 'Birliğin Durumu' başlıklı konuşmasında Avrupa ülkelerinin sığınmacılara karşı tutumunu eleştirdi. "Avrupa iyi durumda değil" diyen Juncker, Avrupa'da birliğin eksik olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa'nın, tarihinde mültecilik olan bir kıta olduğunu ifade eden Juncker, Komisyon'un planının Yunanistan, İtalya ve Macaristan'a gelen sığınmacıları kapsadığını söyledi.

Bağlayıcı kota uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Juncker, 120 sığınmacının daha kota sistemine göre Avrupa ülkelerine dağıltılmasını istedi. Juncker, bu konuda sığınmacıları kabul eden Almanya'yı örnek gösterdi. Bu yılın başından beri Avrupa'ya kaçan yüz binlerce kişi dikkate alındığında sığınmacı krizinin hemen üstesinden gelinebilecek bir kriz olmadığını belirten AB Komisyonu Başkanı, sığınmacılara yardım etmenin AB'nin ahlaki sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Tekneleri geri tepen, mülteci kamplarını ateşe veren ya da yoksul ve çaresiz insanları geri çeviren bir Avrupa istemediğini" belirten Juncker, "Avrupa, Kos'taki fırıncıların aç insanlara ekmek hediye ettiği yerdir. Avrupa, Münih Tren Garı'nda insanların toplandığı ve sığınmacıları alkışlarla karşıladığı yerdir" diye sözlerini sürdürdü.

Kota uygulaması

Juncker, kota sisteminin Avrupa ülkelerinin ekonomik gücü, işsiz sayısı ve nüfusuna orantılı olarak oluşturulacağına da dikkat çekti. Avrupa Birliği içişleri bakanlarının pazartesi günü bir araya geleceği sığınmacılarla ilgili düzenleyeceği buluşmaya da işaret eden Juncker, Avrupa hükümetlerinden 160 bin sığınmacı için yer açmalarını istedi. Ancak kota uygulamasına karşı çıkan doğu Avrupa ülkeleri gönüllülük esasına göre sığınmacıların kabul edilmesini savunuyor.

Komisyon Başkanı, Avrupa ülkelerine batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'yi de kapsayacak şekilde bir güvenli ülkeler listesi oluşturmalarını önerdi. Liste, başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların daha hızlı sınırdışı edilebilmelerini sağlayacak. Brüksel'in öneri paketi arasında Avrupa'ya sığınmacı akınını önlemek üzere Afrika ülkelerine sağlanan mali yardımın artırılması da bulunuyor.

AB Komisyonu çevrelerine göre, hazırlanan kota planı uyarınca Almanya'nın payına 31 bin 443 sığınmacı düşüyor. Böylece Almanya, halen İtalya ve Yunanistan'da bulunan 120 bin sığınmacıdan dörtte birine kapılarını açmış olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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