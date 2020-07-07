Avrupa Birliği ile çelik gerilimi: Türkiye’nin ihracat kotası yüzde 46 düşürüldü

Avrupa Birliği demir-çelikte küresel kota yerine ülke kotasına geçince Türkiye’nin 2.5 milyon tonluk ihracat kotası 1.3 milyon tona geriledi.

Dünya’ya bilgi veren Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB’nin bu uygulamalarla doğrudan Türk çelik ürünlerini hedef almaya başladığını belirtirken, Türkiye’nin de karşı tedbir sürecini hızlandırmasını istedi.

AB’nin çelik ürünleri koruma önleminin ikinci gözden geçirme soruşturmasını sonuçlandırarak 1 Temmuz’dan itibaren bazı önlemler almaya başladığını belirten Veysel Yayan, global kota uygulanan sıcak haddelenmiş ürün için ülke kotasına geçildiğini ve Türkiye’nin 2.5 milyon tonluk kotasının 1.3 milyon tona gerilerken çeyreklik kotanın da yüzde 46 azaltıldığını ifade etti. Yayan, çeyreklik kotanın azaltılmasının genel kotanın tamamının kullanılamayacağı sonucunu doğrulacağını da aktardı.