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Dünya

Avrupa Birliği: Hata yaptık

AP Genel Kurul'unda konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, yasal göçe 'kapıların açılmasını' ve mültecilere kota sistemini önerdi

29 Nisan 2015 15:59

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, İtalya tarafından yürütülen ve yüzlerce hayatı kurtaran Mare Nostrum Operasyonu’nun sona erdirilmesini “ciddi bir hata” olarak tanımladı. AP Genel Kurulu’nda konuşan Juncker yasal göçe “kapıların açılmasını” ve mülteciler için kota sistemi önerdi.

Ülkelerindeki savaş ve fakirlikten kaçmak için Libya kıyılarından umut yolculuğuna çıkan göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısının bu sene başından bu yana bin 700'e ulaştığı biliniyor.

Aylık masrafı 9 milyon Euro'yu bulan Mare Nostrum kurtarma programı, İtalya’nın AB ülkelerinden beklediği katkıyı alamaması üzerine geçtiğimiz yılın kasım ayında sona erdirilmişti.

Mare Nostrum programında İtalyan devriyeleri Akdeniz’de 70 bin kilometrekarelik bir alanı tarıyor ve Libya kıyılarına kadar gözetleme yapıyordu.

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