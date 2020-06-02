Avrupa Birliği: George Floyd cinayeti bizi dehşete düşürdü, bu gücün kötüye kullanımıdır

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği, ABD'de Afrikan Amerikalı George Floyd'un boğularak öldürülmesinin kendilerini "şoke" ettiğini ve "dehşete düşürdüğünü" söyledi.

Cinayetten 7 gün sonra Brüksel, olayı "gücün kötüye kullanılması" olarak nitelendirdi.

AB'nin dış politikasının en yetkili ismi Josep Borrell, "ABD gibi biz de George Floyd'un ölümü karşısında şoke olmuş ve dehşete düşmüş durumdayız. Tüm toplumlar gücün kötüye kullanımına karşı tetikte olmalı" dedi.

Cinayette rol oynayan memurların kendilerine verilen gücü kötüye kullandığını konuşmasında iki kez vurgulayan Borell, "Irkçılığın her türlüsünü kınıyoruz ve ABD'lilerin birleşip, yaralarını sarabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Borrell, "Her can kıymetlidir, siyah canlar da kıymetlidir" ifadelerini kullanarak protestoların 'Black Lives Matter' sloganına desteğini sundu.