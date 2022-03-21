Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Rusya'nın enerji ve petrol sektörüne yaptırım uygulamayı görüşecek

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin Rusya'nın enerji ve petrol sektörüne yaptırımlar uygulamayı masaya yatıracağını ifade etti.

AB dışişleri bakanları toplantısında Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasının konuşulacağını ifade eden Borrell, "Rusya'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar gündeme gelecek mi?" sorusuna yanıt olarak, "Bakanlar bu konuyu da masaya yatıracak" dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de, "Biz bu fikre açığız" yanıtını verdi.

Polonya Başbakanı Mateus Morawiecki, hafta sonu Avrupa Birliği'nin Rusya'yla ticareti tamamıyla durdurması için çağrı yapmıştı.

AB, şu ana kadar Rusya'ya yönelik dört yaptırım paketi açıkladı ve birçok önemli sektöre ticaret yasağı getirdi.