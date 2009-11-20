'Avrupa Birliği dibe vurdu'

T24 - Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller grubunun lideri Daniel Cohn-Bendit, AB başkanlığına Herman Van Rompuy ve "dışişleri bakanlığı"na Catherine Ashton'un seçilmesiyle AB'nin "dibe vurduğunu" söyledi.



Dünkü seçimden sonra yorum yapan Cohn-Bendit, "Avrupa bu tercihlerle dibi boyladı. İşin güzel tarafı, önümüze sadece sürprizlerin çıkması..." dedi.



AB başkanlığına "silik bir kişinin" getirildiği, dışişlerinde yapılan tercihin ise "anlamsız" olduğu görüşünü savunan Yeşil lideri, devlet ve hükümet başkanlarının, Avrupa'nın kurumlarını zayıflatma politikalarını sürdürdüklerini söyledi.



Cohn-Bendit'in kadın yardımcısı Rebecca Harms ise Bayan Ashton'un seçilmesinin yine de "başarı" sayılabileceğini ve Avrupa Parlamentosu'ndaki kadınların bundan "gurur duyabileceğini" belirtti.

