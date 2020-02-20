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Dünya

Avrupa Birliği, bütçe görüşmeleri için olağanüstü toplandı; Brexit'ten doğan boşluk nasıl dolacak?

20 Şubat 2020 19:12

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, birliğin gelecekteki bütçesini görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi. Brüksel'de, uzun zamandır tartışma konusu olan 2021-2027 Avrupa Birliği bütçesi görüşmelerinin zor geçmesi bekleniyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile birlikte Brexit'in Avrupa Birliği kasasında oluşturduğu milyarlarca Euro'luk boşluk doldurulmaya çalışılacak.

"Uzatmanın anlamı yok, zamanı geldi"

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