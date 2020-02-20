Avrupa Birliği, bütçe görüşmeleri için olağanüstü toplandı; Brexit'ten doğan boşluk nasıl dolacak?

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, birliğin gelecekteki bütçesini görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi. Brüksel'de, uzun zamandır tartışma konusu olan 2021-2027 Avrupa Birliği bütçesi görüşmelerinin zor geçmesi bekleniyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile birlikte Brexit'in Avrupa Birliği kasasında oluşturduğu milyarlarca Euro'luk boşluk doldurulmaya çalışılacak.

AB Liderler Zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Zirvede AB'nin gelecekteki bütçesi ele alınacak. Bütçe görüşmelerini uzatmanın anlamı yok, karar verme zamanı geldi" dedi.

Michel, son haftalarda liderlerle yoğun görüşmeler yaptığını anımsatarak, "Bütçe konusunda farklı beklentiler ve farklı kaygılar bulunuyor. Bunların tamamı meşrudur. Önümüzdeki saatler veya günlerde bütçe konusunda bir ilerleme sağlanmasının mümkün olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Uzun ve zorlu bir müzakere olacak"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Bugün AB'nin bütçesini müzakere edeceğiz. Uzun ve zorlu bir müzakere olacak" diye konuştu.

AB'nin gereksiminlerini karşılayan modern bir bütçeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Von der Leyen, "Bizim açımızdan bütçenin yüzde 25'inin Avrupa Yeşil Anlaşması ile uyumlu projelere aktarılması önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Merkel: Çözüm bulmakta kararlıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise olağanüstü zirvenin AB'nin gelecek 7 yılındaki bütçesini görüşmek için düzenlendiğini belirterek, "Bütçe konusunda bir çözüm bulmakta kararlıyız." diye konuştu.

Üye ülkelerin üstesinden gelmesi gereken önemli farklılıklar bulunduğuna işaret eden Merkel, bütçe görüşmelerin karmaşık olduğunu sözlerine ekledi.

Macron: Amacımız tarım konusunda ortak bir politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Fransa'nın amacı tarım konusunda ortak bir politikanın belirlenmesidir" ifadesini kullandı.

Bütçe konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Macron, "Çıkarlarımızı koruyan bir anlaşma sağlanması için gereken her şeyi yapacağım. Bu zirvede bir anlaşma sağlanması imkanı var" değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma yardımı alan Doğu Avrupa ülkeleri endişeli

Avrupa Birliği'nin kasasına Almanya'dan sonra en çok katkı sağlayan İngiltere'den oluşan boşluk 60 ila 75 milyar Euro'yu buluyor. Yeni bütçe bir öncekisine göre kesintiye uğracak. Üye ülkeler Avrupa Birliği'nin yaptığı çeşitli yardımların düşmesinden endişe duyuyor.

Avrupa Birliği özellikle Doğu Avrupa ve Avrupa'nın güneyinde bulunan ülkelere büyük ölçüde kalkınma yardımları sağlıyor.