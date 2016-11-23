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Dünya

Avrupa Birliği: Avrupa'da sığınmacılara yönelik saldırılar arttı

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, AB üyesi ülkelerde sığınmacılara yönelik şiddet, tehdit, taciz, cinayet ve kundaklama suçlarının arttığını bildirdi

23 Kasım 2016 13:49

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Birliği üyesi 14 ülkede (Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya, Hollanda, Danimarka, İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya, Slovakya, Macaristan, Finlandiya ve Bulgaristan) sığınmacıların temel haklarına ilişkin hazırladığı "nefret suçları" temalı raporunu yayımladı. Raporda, Avrupa'da yaşayan sığınmacılara yönelik saldırıların arttığı vurgulandı. Sığınmacılara yönelik en çok saldırı Almanya'da yapıldı.

Sığınmacılara yönelik şiddet olaylarının tehdit, sindirme ve cinayetlere kadar uzandığı kaydedilen raporda, AB üyesi ülkelerin sığınmacılara yönelik suçlar karşısında çok zayıf cevap verdiğine ve hatta bazı siyasilerin saldırganların faaliyetlerini övdüğüne dikkati çekildi.

 

AB ve üye ülkelere çağrı

 

Raporda, sığınmacıların yanı sıra Müslümanların, başörtülü kadınların, etnik grupların, insan hakları aktivistlerinin, sığınmacı yanlısı siyasetçilerin ve sorunu duyuran gazetecilerin de hedef alındığı vurgulandı.

Çoğu AB üyesi ülkelerin sığınmacılara yönelik nefret suçlarını kayıt altına almadığına işaret edilen raporda, sığınmacıların da uğradıkları nefret suçlarını, polise güvensizlik, yakalanma ve sınır dışı edilme korkusu nedeniyle bildirmediği ve böylece sorunun gün yüzüne çıkamadığı vurgulandı.

Raporda, sığınmacıların temel hakları kapsamında AB ve üye ülkeler harekete geçmeye davet edildi.

 

En fazla suç Almanya'da

 

Rapora göre, sığınmacılara yönelik en fazla suç Almanya'da işlendi. Almanya Parlamentosunun verilerine göre, 2015'te sığınmacılara karşı bin 31, 2016'da ise 735 suç işlendi. Yardım kuruluşları Amadeu Antonio Foundation ve Pro Asyl verilerine göre ise Almanya'da 2015'te bin 266, 2016'da ise bin 103 sığınmacı karşıtı suç işlendi.

Almanya'da ortalama her üç günde bir mülteci merkezi kundaklandığı ve Iraklı bir mültecinin polis müdahalesi sırasında vurularak öldürüldüğü belirtildi.

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