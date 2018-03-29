Avrupa Birliği 'Askeri Schengen bölgesi' kuruyor

Avrupa Birliği, 2025’e kadar savunma birliğini gerçekleştirme hedefiyle AB içerisinde askeri malzemelerin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Avrupa Birliği (AB), askerler ile aralarında tank gibi ağır zırhlı araçların da bulunduğu askeri malzemelerin kendi sınırları içerisinde daha kolay hareket edebilmesi için “askeri Schengen bölgesi” kurmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından çarşamba günü açıklanan plana göre AB, 28 üye ülkesinde farklı olan asker, askeri malzemeler ile tehlikeli maddeleri taşıma yönetmeliklerinin uyumlulaştırılması için çalışacak. Bununla, AB’nin 26 ülkesi ile İsviçre, Lichtenstein, Norveç ve İzlanda’da geçerli olan ve bu ülkelerin toprakları içerisinde pasaport kontrolü olmadan seyahat edebilmeyi sağlayan sistemin benzerinin askeri malzemeler için de kurulması hedefleniyor.