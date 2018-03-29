T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Birliği 'Askeri Schengen bölgesi' kuruyor

AB, 28 üye ülkesinde farklı olan asker, askeri malzemeler ile tehlikeli maddeleri taşıma yönetmeliklerinin uyumlulaştırılması için çalışacak

29 Mart 2018 13:47

Avrupa Birliği, 2025’e kadar savunma birliğini gerçekleştirme hedefiyle AB içerisinde askeri malzemelerin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Avrupa Birliği (AB), askerler ile aralarında tank gibi ağır zırhlı araçların da bulunduğu askeri malzemelerin kendi sınırları içerisinde daha kolay hareket edebilmesi için “askeri Schengen bölgesi” kurmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından çarşamba günü açıklanan plana göre AB, 28 üye ülkesinde farklı olan asker, askeri malzemeler ile tehlikeli maddeleri taşıma yönetmeliklerinin uyumlulaştırılması için çalışacak. Bununla, AB’nin 26 ülkesi ile İsviçre, Lichtenstein, Norveç ve İzlanda’da geçerli olan ve bu ülkelerin toprakları içerisinde pasaport kontrolü olmadan seyahat edebilmeyi sağlayan sistemin benzerinin askeri malzemeler için de kurulması hedefleniyor.

ETİKETLER

ABAvrupa BirliğiSchengenaskeri Schengen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24