Avrupa Birliği, Ankara'nın ilerleme raporu tepkisini aşırı ve yersiz buldu!

Avrupa Komisyonu'nun 10 Ekim tarihinde yayımlamış olduğu Turkiye ilerleme raporuna Ankara'nın resmi tutumu ve resmi ağızdan yapmış olduğu olumsuz açıklamalar, Avrupa Birliği'nin tepkisine neden oldu. Avrupa Komisyonu kaynakları, AB Bakanı Egemen Bağış'ın rapora dair tepkisini aşırı ve yersiz olarak nitelendirdi.

Güldener Sonumut'un ntvmsnbc'de yer alan haberine göre; Komisyon, AB'ye aday tüm ülkelerin ilerleme raporlarının yansız ve nesnel bir şekilde kaleme aldığını hatırlatarak, eleştirilerin her zaman yaşanan somut olaylarla gerekçelendirildiğine vurgu yaptı.

Avrupa Birlği yetkilileri, Türkiye'nin, ilerleme raporunda yer alan eleştirilere vermiş olduğu tepkinin de Ankara'nın eleştiri tahamülünün azaldığının bir göstergesi olduğuna dikkat çektiler. Ayrıca gösterilen tepkileri, ifade ve basın özgürlüğü konusunda yönlendirilen eleştirilerin bir kez daha haklı olduğunun bir işareti olarak değerlendirdiler.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun, AB raporunu canlı yayında çöpe atmasının yersiz olduğu vurgulanırken, bu görevde bulunan birinin yapmaması gereken bu davranışın son derece üzücü olduğu da belirtildi. (Kuzu, katıldığı bir televizyon programında, “Rezil, çöpe atılacak bir rapor. Çöp yok ama aşağıya atıyorum...” demiş ve raporu elinden fırlatmıştı.)

AB dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde, ilerleme raporuyla iligli kaleme alacakları görüşlerinde, Bağış ve Kuzu’nun tutumlarına değinmeleri öngörülüyor.