Avrupa Birliği, Anayasa Mahkemesi'ni örnek gösterdi

Twitter ve YouTube’a özgürlük kararlarının ardından, 230 Balyoz sanığına “hak ihlali” kararı vererek yeniden yargılamalarını sağlayan ve dünyada yankı uyandıran Anayasa Mahkemesi (AYM), Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Konseyi tarafından “örnek mahkeme” seçildi.

Başkan Haşim Kılıç ve heyeti, Konsey ile AİHM tarafından ortaklaşa düzenlenen Bireysel Başvuru Konferansı’na davet edildi. Kılıç ile birlikte 15 yüksek mahkeme üyesi, başraportörlerle birlikte pazar günü Strazbourg’a gidiyor. Mahkeme heyetinin tam kadro davetli olduğu toplantıya iki üye mazeretleri olduğu için katılamayacak.

Kılıç’tan açılış, 3 üyeden sunum

Avrupa Konseyi ve AİHM’in pazartesi günü Strazbourg’da yapılacak önemli toplantısının açılışını AYM Başkanı Kılıç yapacak. 3 AYM üyesi ise yapacakları sunumlarda bireysel başvuru hakkının anayasada yer almasının ardından Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı çalışmaları bu amaçla oluş organizasyonu ve ses getiren kararları bireysel başvuru sürecinin başından itibaren nasıl organize edebileceğini ve son dönemde verilen kararları ayrıntısıyla aktaracaklar.

Toplantı hakkında Hürriyet’ten Oya Armutçu’ya bilgi veren Kılıç, AİHM’nin kendilerini etkin hukuk yolu olarak görev ve denetim yaptığını teyit ettiğini belirterek şunları söyledi:

‘Etkin denetim yapıyoruz’

“Verdiğimiz kararlar Türkiye’de insan hakları konusunda standartları yükselten kararlar oldu. Birçok kararımız siyasi gerilimin düşmesine ön ayak oldu. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla bir taraftan demokrasi çıtasını yükseltirken diğer taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye’de etkin bir hukuk yolu ve denetim mekanizmasının oluşmasının teyit edilmesini sağladı.”

Kılıç bir süre önce AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle’nin AYM’yi ziyaret ettiğini anımsatarak “Yaptığımız görüşmede Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru hakkının kullanım konusunda attığı adımlarla Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine olumlu katkılar sağladığını ifade etti. Bunu başka yerlerde de sık sık tekrarlıyor. Bizi örnek gösteriyor” dedi.