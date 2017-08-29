Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda SSCB'yi geçmek en az 24 sene!

1935'ten beri resmi olarak her 2 senede bir düzenlenen ve bu sene 40'ıncısı yapılacak olan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) 14 şampiyonlukla elde ettiği rekorun geçilmesi için en az 24 sene daha gerekiyor.

En çok şampiyon olan takımlar arasında 2'nci sırada 13 şampiyonlukla Yugoslavya bulunsa da, SSCB gibi bu ülkenin de şu an fiilen var olmaması nedeniyle 3 şampiyonluğu bulunan İspanya ve Litvanya, SSCB'yi geçmeye en yakın adaylar arasında. Şampiyonanın 2 senede bir düzenlendiği hesaba katıldığında bu iki ülkeden birinin SSCB'nin rekorunu geçmesi için 24 sene boyunca düzenlenecek olan 12 turnuvada da üst üste şampiyon olması gerekiyor.

Gazeteyolculuk'ta yer alan habere göre, ilki 1935 yılında Cenevre’de düzenlenen ve Letonya’nın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Şampiyonası’nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

SSCB ayrıca şampiyonada 3 kez gümüş, 4 kez de bronz madalyayı müzesine götürdü.

Yugoslavya ikinci

Yugoslavya, şampiyonada SSCB’den sonra en fazla birincilik kazanan takım oldu.

Şampiyonada 8 kez kupayı havaya kaldıran Yugoslavya, 5 kez gümüş, 4 kez de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda İspanya ve Litvanya üçer kez şampiyonluğa ulaşırken, Yunanistan ve İtalya ikişer kez, Letonya, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer kez şampiyonluk yaşadı.

İspanya’nın yükselişi

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son yıllarda İspanya damgasını vurdu.

İspanya, son 4 şampiyonanın 3’ünde birincilik kupasını müzesine götürdü.