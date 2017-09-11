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Spor

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu tamamlandı

11 Eylül 2017 02:50

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda son 16 turu tamamlandı.
Bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Letonya - Karadağ: 100-68
Sırbistan - Macaristan: 86-78
İspanya - Türkiye: 73-56
Hırvatistan - Rusya: 78-101
Bugün oynanan mücadelelerin ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.
Program şu şekilde:
12 Eylül Salı
18.45 Almanya - İspanya (Sinan Erdem Spor Salonu)
21.30 Slovenya - Letonya (Sinan Erdem Spor Salonu)
13 Eylül Çarşamba
18.45 Yunanistan - Rusya (Sinan Erdem Spor Salonu)
21.30 İtalya - Sırbistan (Sinan Erdem Spor Salonu)

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