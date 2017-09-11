İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda son 16 turu tamamlandı.

Bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Letonya - Karadağ: 100-68

Sırbistan - Macaristan: 86-78

İspanya - Türkiye: 73-56

Hırvatistan - Rusya: 78-101

Bugün oynanan mücadelelerin ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Program şu şekilde:

12 Eylül Salı

18.45 Almanya - İspanya (Sinan Erdem Spor Salonu)

21.30 Slovenya - Letonya (Sinan Erdem Spor Salonu)

13 Eylül Çarşamba

18.45 Yunanistan - Rusya (Sinan Erdem Spor Salonu)

21.30 İtalya - Sırbistan (Sinan Erdem Spor Salonu)