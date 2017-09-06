Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda günün maçları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda günün maçları sonuçlandı.
A, B, C ve D Grubu\'nda bugün oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:
A GRUBU
İzlanda - Slovenya: 75-102
Polonya - Fransa: 75-78
Yunanistan - Finlandiya: 77-89
B GRUBU
Ukrayna - Litvanya: 62-94
İtalya - Almanya: 55-61
İsrail - Gürcistan: 91-104
C GRUBU
Çekya - Karadağ: 75-88
Hırvatistan - İspanya: 73-79
Romanya - Macaristan: 71-80
D GRUBU
Rusya - Letonya: 69-84
Büyük Britanya - Sırbistan: 68-82
Türkiye - Belçika: 78-65