Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda ilk gün tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunun ilk gün maçları tamamlandı.

Çeyrek finale çıkan ilk 4 takım; Slovenya, Almanya, İtalya ve Yunanistan oldu.

Sonuçlar şu şekilde:

Slovenya - Ukrayna: 79-55

Almanya - Fransa: 84-81

Finlandiya - İtalya: 57-70

Litvanya - Yunanistan: 64-77

Yarın oynanacak maçların ardından, Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nın çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Letonya - Karadağ maçının galibi Slovenya ile, Sırbistan - Macaristan maçının kazananı İtalya ile, İspanya - Türkiye maçının galibi Almanya ile ve Hırvatistan - Rusya maçının kazananı Yunanistan ile yarı final mücadelesi verecek.

Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda yarın oynanacak maçların programı ise şu şekilde:

12.30 Letonya - Karadağ

15.15 Sırbistan - Macaristan

18.45 İspanya - TÜRKİYE

21.30 Hırvatistan - Rusya