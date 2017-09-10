Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda ilk gün tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunun ilk gün maçları tamamlandı.
Çeyrek finale çıkan ilk 4 takım; Slovenya, Almanya, İtalya ve Yunanistan oldu.
Sonuçlar şu şekilde:
Slovenya - Ukrayna: 79-55
Almanya - Fransa: 84-81
Finlandiya - İtalya: 57-70
Litvanya - Yunanistan: 64-77
Yarın oynanacak maçların ardından, Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nın çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
Letonya - Karadağ maçının galibi Slovenya ile, Sırbistan - Macaristan maçının kazananı İtalya ile, İspanya - Türkiye maçının galibi Almanya ile ve Hırvatistan - Rusya maçının kazananı Yunanistan ile yarı final mücadelesi verecek.
Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda yarın oynanacak maçların programı ise şu şekilde:
12.30 Letonya - Karadağ
15.15 Sırbistan - Macaristan
18.45 İspanya - TÜRKİYE
21.30 Hırvatistan - Rusya